2019-11-29T08:49:12+03:00
Происшествия

В Ноябрьске «Лада» сбила на светофоре первоклассника

Мальчик от удара пролетел метров 10 и угодил под колеса встречной маршрутки
Анна Полякова
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В Ноябрьске «Лада» сбила на светофоре первоклассника Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comВ Ноябрьске «Лада» сбила на светофоре первоклассника Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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В Ноябрьске первоклассник попал под колеса легкового автомобиля. Авария произошла около 7 часов 45 минут 28 ноября. Ребенок перебегал дорогу на зеленый сигнал на улице Ленина. Водитель автомобиля «Лада» не уступила дорогу и сбила школьника, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Мальчик от удара пролетел метров 10 и угодил под колеса встречной маршрутки. На помощь ребенку поспешили прохожие и автомобилисты. Они вытащили его из-под машины.

- Мальчик плакал и приговаривал, что ему очень больно, - рассказывают очевидцы происшествия в соцсетях.

Автомобилистка, ставшая свидетельницей страшного ДТП, тут же повезла его в больницу. Ребенок получил травмы средней степени тяжести. Водительский стаж ноябрянки, сбившей ребенка, менее полугода, отметили в ГИБДД.

Само происшествие попало на камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы проезжавших автомобилей.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых травмировано 2 человека, в их числе 1 ребёнок.

С начала 2019 года в 4341 зарегистрированных ДТП, погибли 29 человек и 493 травмированы, в их числе 61 ребёнок.

В Ноябрьске ребенка сбили на светофоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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