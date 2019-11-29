2019-11-29T08:10:01+03:00
Общество

В Ханымее в 2020 году снесут семь аварийных домов

На Ямале демонтажу подлежит третья часть деревянного жилья
Анна Полякова
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В Ханымее в 2020 году снесут семь аварийных домов Фото: puradm.ruВ Ханымее в 2020 году снесут семь аварийных домов Фото: puradm.ru
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В Ханымее Пуровского района в ноябре снесли три дома: два - на улице Мира, и один – на Нефтяников. Все жильцы по окружной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья получили новые адреса прописки.

Дома предварительно отключили от тепло- водоснабжения и электропитания. Затем их аккуратно демонтировал с помощью спецтехники, строительный мусор вывезли самосвалами.

Как пояснил замглавы администрации Ханымея Кирилл Скороходов, у собственников выкупили квартиры, жильцам по договору соцнайма предоставили жилые помещения равной площади.

В следующем году работу по сносу аварийного жилья продолжат - в посёлке планируют расселить семь домов, сообщили в администрации Пуровского района.

Напомним, на Ямале сносу подлежит третья часть деревянного жилья. Программу переселения ямальцев продлили до 2025 года. За это время планируют ликвидировать почти 600 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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