Погода на Ямале 29 ноября: резко похолодает до -27 градусов
В пятницу, 29 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 24 градуса, будет пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Ветер южный 4 м/с.
В Ноябрьске -25 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.
В Новом Уренгое -25 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 м/с.
В Надыме -27 градусов, солнечно, без осадков. Юго-западный ветер 3 м/с.
В Губкинском -25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале - 25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Муравленко -25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Лабытнанги -23 градуса, пасмурно, снег пойдет ближе к ночи. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU