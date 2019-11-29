2019-11-29T05:18:18+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 ноября: резко похолодает до -27 градусов

Осадки прекращаются
Анна Полякова
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Погода на Ямале 29 ноября: резко похолодает до -27 градусовПогода на Ямале 29 ноября: резко похолодает до -27 градусовФото: Анна Полякова
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В пятницу, 29 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 24 градуса, будет пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Ветер южный 4 м/с.

В Ноябрьске -25 градусов, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое -25 градусов, солнечно, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме -27 градусов, солнечно, без осадков. Юго-западный ветер 3 м/с.

В Губкинском -25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале - 25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко -25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Лабытнанги -23 градуса, пасмурно, снег пойдет ближе к ночи. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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