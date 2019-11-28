2019-11-28T15:58:52+03:00
Общество

На Ямале стартует заявочная кампания на зимний отдых детей

Льготники начнут подавать документы уже 1 декабря
Анна Полякова
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На Ямале стартует заявочная кампания на зимний отдых детей Фото: pixabay.comНа Ямале стартует заявочная кампания на зимний отдых детей Фото: pixabay.com
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На Ямале начинается приём заявок на отдых и оздоровление детей с 7 до 17 лет. Документы можно подать уже 1 декабря через автоматизированную систему «Единый окружной интернет-портал по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи ЯНАО» www.molcentr.ru в зимний период 2020 года.

До 7 декабря будут приниматься заявки родители (законные представители) детей, которые подлежат отдыху и оздоровлению в первоочередном порядке. Для всех остальных ямальцев старт подачи заявок назначен на 8 декабря 2019 года и продолжится до момента формирования группы. Льготники, которые по каким-либо причинам не успели подать заявку в первоочерёдном порядке, также смогут претендовать на отдых, но уже на общих основаниях.

Система подачи заявок полностью автоматизирована. Заявитель подаёт все необходимые документы в электронном виде. Как только заявка отправляется на рассмотрение – место в лагере бронируется за ребёнком.

Отдых и оздоровление детей и молодёжи в зимний период будет организован в детском оздоровительном учреждении, расположенном в Тюменской области с 05 по 11 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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