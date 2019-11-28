На Ямале обсудили меры борьбы с наркоманией

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-28T15:51:28+03:00

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На Ямале за 10 месяцев этого года выявлено и пресечено 783 административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие цифры озвучили в ходе заседания антинаркотической комиссии, которое прошло в Салехарде. Его провёл заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов.

Речь шла об исполнении стратегии государственной антинаркотической политики и утверждался план работы на 2020 год.

Согласно информации УМВД России по ЯНАО, почти 300 ямальцев обязали пройти диагностику, профмероприятия, лечение, реабилитацию. 160 лиц от этих мероприятий уклоняются. Сейчас разрабатывается эффективный механизм по принудительному лечению этих граждан.

Усиливают работу в этом направлении и медики. В регионе приобретена 41 единица специального оборудования для оказания наркологической помощи. Ведётся работа по включению в адресно-инвестиционную программу ЯНАО психоневрологического диспансера в Салехарде, где предусматривается отделение интенсивной наркологической помощи и дневной стационар.

В реестр НКО, ведущих деятельность в сфере социальной реабилитации наркопотребителей включены региональная общественная организация автономного округа «Ямал без наркотиков» (Новый Уренгой) и автономная НКО «Центр социальной реабилитации и ресоциализации «Свобода» (Салехард). За 10 месяцев с использованием сертификата на реабилитацию было принято 105 человек, из них по решению суда – 23.

Окончили курс социальной реабилитации 90 человек, из них временно трудоустроены 44 человека.

Подводя итог совещания, Аркадий Бессонов поручил принять дополнительные меры для организации межведомственного взаимодействия в обсуждаемой сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU