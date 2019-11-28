СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-28T15:29:24+03:00

В Муравленко за сутки возбуждено два уголовных дела о дистанционных кражах Фото: Ольга Крыльцова

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Двое жителей Муравленко, которые оказались жертвами дистанционных преступлений, обратились в полицию 21 ноября.

В первом случае пенсионерке на сотовый телефон, привязанный к банковской карте, стали поступать сообщения о снятии и возврате денег. Через какое-то время оказалось, что с банковской карты ушло около 8 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, женщина обратилась с заявлением в полицию. Уголовное дело завели по статье «Кража».

Во втором случае 52-летний гражданин на сайте Интернет-магазина заказал товар и перевел 15 600 рублей на лицевой счет, указанный в объявлении. Однако товар так и не поступил, денежные средства не возвращены. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители устанавливают личность причастных к совершению преступлений, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские Муравленко обращают внимание горожан на увеличение количества противоправных действий мошеннического характера с использованием сети Интернет. Ямальцам советуют совершать покупки только на проверенных сайтах, о существовании которых можно узнать от знакомых, найти отзывы в сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU