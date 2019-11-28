СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-28T14:58:08+03:00

В Новый Уренгой на Параспартакиаду съехались ямальские спортсмены-инвалиды Фото: newurengoy.ru

Соревнования будут проходить во дворце спорта «Звездный»

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В Новом Уренгое 28 ноября стартовала XXII Параспартакиада Ямало-Ненецкого автономного округа. Участие в соревнованиях принимают более ста спортсменов в возрасте старше 18 лет.

В торжественной церемонии открытия спартакиады спортсменов приветствовали первый заместитель директора департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Алексей Щелконогов, заместитель главы администрации города Надежда Бондарь, представитель губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко. Они пожелали всем участникам турнира стойкости и спортивной удачи.

Во дворце спорта «Звездный» до 2 декабря будут проходить соревнования по дартс, пулевой стрельбе, жиму штанги лёжа, шахматам, шашкам, настольному теннису и бочче, сообщает информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU