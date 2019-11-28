На Ямал надвигается метель с похолоданием

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-28T14:47:21+03:00

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На Ямале 29 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в пятницу на территорию региона обрушится сильный северо-западный с переходом на юго-восточный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью, по данным синоптиков, ожидается небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег, а в отдельных районах будет бушевать метель, изморозь.

Температура воздуха ночью опустится до -23…-28 °С, при натекании облачности ночью -15…-20°С. Температура днем прогнозируется -11…-16°С, местами -20…-25°С.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей региона проявить осторожность в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра представляют шаткие и ветхих конструкции, поэтому лучше держаться от них подальше.

Северянам советуют при порывах ветра не оставаться на улице, лучше укрыться в зданиях или подъездах жилых домов.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU