В здании аэропорта Нового Уренгоя начался капремонт

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-28T14:31:08+03:00

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В действующем здании аэропорта Нового Уренгоя начался капитальный ремонт, который продлится примерно полгода. При этом ремонт станет временным решением проблемы комфорта пассажиров, пока строится новый современный аэровокзал.

- Все ремонтные и строительные работы мы проведём без прекращения производственной деятельности аэропорта, то есть все рейсы и пассажиры будут обслуживаться по заранее согласованному расписанию, – рассказал исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков.

В основе концепции развития аэровокзального комплекса – наращивание пропускной способности. Для этого буде проводится поэтапный ремонт и расширение отдельных зон существующих зданий и сооружений, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Тут будут открыты новые точки общепита и торговли.

Запланировано возвести со стороны привокзальной площади отапливаемый пристрой, где разместится зона досмотра, упаковка багажа и камера хранения.

Количество стоек регистрации увеличится в два раза – до восьми. В результате пропускная способность вырастет с 280 до 560 пассажиров в час. Зал ожидания после предполетного досмотра будет расширен почти в три раза – до 720 кв. м. В план ремонта включен также зал повышенной комфортности.

Напомним, новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя площадью 18 тыс. кв. м. будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 800 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Планируемая дата окончания строительства – конец 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU