2019-11-28T14:13:17+03:00
Общество

В Тазовском откроется мобильная приемная «Судьба солдата»

Северянам помогут отыскать пропавших во время Великой Отечественной войны родственников
Анна Полякова
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В Тазовском откроется мобильная приемная «Судьба солдата» Фото: tasu.ruВ Тазовском откроется мобильная приемная «Судьба солдата» Фото: tasu.ru
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Жителям Тазовского района помогут отыскать пропавших в годы Великой Отечественной войны родственников. В районном Доме культуры 3 декабря в 11:00 откроется мобильная приемная. Здесь тазовчане смогут подать заявку на поиск близких. Кроме этого, жители района смогут получить консультацию по самостоятельному поиску родственников на профильных интернет-ресурсах.

Напомним, проект «Судьба солдата» реализуется сводным поисковым отрядом Тазовского района «Семидесятая весна». Так открываются мобильные приемные, где- участники проекта помогают жителям составить анкету-запрос о розыске, установлении судьбы или места захоронения военнослужащих. Кроме того, здесь оказывают содействие в поиске сведений в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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