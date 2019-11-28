В Тазовском откроется мобильная приемная «Судьба солдата»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-28T14:13:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Тазовского района помогут отыскать пропавших в годы Великой Отечественной войны родственников. В районном Доме культуры 3 декабря в 11:00 откроется мобильная приемная. Здесь тазовчане смогут подать заявку на поиск близких. Кроме этого, жители района смогут получить консультацию по самостоятельному поиску родственников на профильных интернет-ресурсах.

Напомним, проект «Судьба солдата» реализуется сводным поисковым отрядом Тазовского района «Семидесятая весна». Так открываются мобильные приемные, где- участники проекта помогают жителям составить анкету-запрос о розыске, установлении судьбы или места захоронения военнослужащих. Кроме того, здесь оказывают содействие в поиске сведений в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU