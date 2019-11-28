2019-11-28T13:33:23+03:00
Общество

Власти Салехарда обезопасили путь пациентов в поликлинику

Новый проезд будет тестироваться горожанами
Анна Полякова
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Власти Салехарда обезопасили путь пациентов в поликлинику Фото: Администрация СалехардаВласти Салехарда обезопасили путь пациентов в поликлинику Фото: Администрация Салехарда
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Власти Салехарда нашли способ сделать дорогу возле взрослой поликлиники на Мира 39 более безопасной. Пользователи социальных сетей неоднократно писали сообщения на тему пробок и угрожающего движения автомобилей возле.

Глава ямальской столицы Алексей Титовский на месте совместно с представителями больницы, департамента здравоохранения, ГИБДД решили изменить схему движения на односторонний сквозной проезд автомобилей, сообщили в администрации города.

- Это участок с высокой долей транспортной напряженности, -констатировал мэр.

Руководство города предложило сделать предварительный тестовый период с въездом автомобилей со стороны улица Мира и выездом на Броднева. После этого будет проводится мониторинг реакции жителей. Если это будет удобно людям, то схема движения сохранится, если нет – будут подыскиваться другие варианты решения проблемы.

Заместитель главврача Владимир Мартынюк сообщил, что поликлиника была построена в 1988 году и изначально не была рассчитана на интенсивное транспортное движение. В 2020 году начнется строительство поликлиники, при которой будет предусмотрена парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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