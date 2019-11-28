2019-11-28T13:15:08+03:00
Спорт

Спортсмены ЯНАО стали призёрами шахматного чемпионата IPCA для инвалидов

Турнир прошёл в Испании
Анна Полякова
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Спортсмены ЯНАО стали призёрами шахматного чемпионата IPCA для инвалидов Фото: yanao.ruСпортсмены ЯНАО стали призёрами шахматного чемпионата IPCA для инвалидов Фото: yanao.ru
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Ямальские спортсмены показали отличные результаты и завоевали призовые места первого открытого личного шахматного чемпионата IPCA для инвалидов. Турнир прошёл в Испании (город Торревьеха). В соревнованиях участвовали 22 игрока из восьми стран.

Так, в турнире по рапиду (быстрым шахматам) Данил Хайруллин из Губкинского завоевал второе место среди юниоров до 18 лет. Константин Высоцкий из Ноябрьска также занял второе место, а его земляк Павел Дубов – третье место.

В соревнованиях по блицу Данил Хайруллин занял третье место. Константин Высоцкий – на втором.

А в абсолютном зачёте по результатам двух турниров среди юниоров до 20 лет Данил Хайруллин занял третье место.

Все эти ямальские спортсмены тренируются под руководством Рузанны Павловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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