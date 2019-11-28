Спортсмены ЯНАО стали призёрами шахматного чемпионата IPCA для инвалидов
Ямальские спортсмены показали отличные результаты и завоевали призовые места первого открытого личного шахматного чемпионата IPCA для инвалидов. Турнир прошёл в Испании (город Торревьеха). В соревнованиях участвовали 22 игрока из восьми стран.
Так, в турнире по рапиду (быстрым шахматам) Данил Хайруллин из Губкинского завоевал второе место среди юниоров до 18 лет. Константин Высоцкий из Ноябрьска также занял второе место, а его земляк Павел Дубов – третье место.
В соревнованиях по блицу Данил Хайруллин занял третье место. Константин Высоцкий – на втором.
А в абсолютном зачёте по результатам двух турниров среди юниоров до 20 лет Данил Хайруллин занял третье место.
Все эти ямальские спортсмены тренируются под руководством Рузанны Павловой.
ИСТОЧНИК KP.RU