2019-11-28T12:23:08+03:00
Общество

Более 9 тысяч ямальцев во время диспансеризации узнали, что больны

Только 27% обследованных оказались здоровыми
Анна Полякова
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Более 9 тысяч ямальцев во время диспансеризации узнали, что больныБолее 9 тысяч ямальцев во время диспансеризации узнали, что больныФото: Ольга Крыльцова
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Более 9 тысяч жителей Ямала узнали о своих недугах впервые во время диспансеризации. На первом месте среди всех выявленных заболеваний находятся болезни эндокринной системы, в том числе ожирение и сахарный диабет. На втором - заболевания сердечно-сосудистой системы, на третьем - мочеполовой.

Немаловажно, что в ходе диспансеризации выявлено 875 случаев онкопатологии. Половину составили злокачественные новообразования.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, всего с начала года диспансеризацию прошли более 63 тысяч ямальцев. Только 27% оказались здоровыми. 21% обследованных имеет факторы риска развития заболеваний и относится ко II группе здоровья. У половины прошедших обследования (51%) выявлены хронические неинфекционные заболевания, что соответствует III группе здоровья.

- Своевременное обследование уменьшает риск развития опасных патологий. Многие заболевания излечимы на ранней стадии. Поэтому не откладывайте заботу о здоровье на потом, - обратились в депздраве ЯНАО к жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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