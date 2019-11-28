2019-11-28T11:34:04+03:00
Общество

На Ямале зарегистрирован первый в этом сезоне случай вируса гриппа

Окружной показатель заболеваемости ОРВИ ниже порогового значения
Анна Полякова
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На Ямале зарегистрирован первый в этом сезоне случай вируса гриппаНа Ямале зарегистрирован первый в этом сезоне случай вируса гриппаФото: Ольга Крыльцова
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Первый заболевший гриппом выявлен среди рабочих вахтовиков в Новом Уренгое. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу. Это лабораторно подтвержденный вирус гриппа В, уточнили в ведомстве.

Всего за минувшую неделю в медучреждения Ямала с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5573 человека. Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 6,7% и составил 102,9 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 95 человек. В основном это малыши до двух лет, чуть больше среди заболевших дошколят.

С диагнозом внебольничная пневмония обратилось 111 человек. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 40-64 года - 36 случаев, малышей до двух лет - 22 случая.

В предэпидемический сезон 2019-2020гг. запланировано привить против гриппа 241231 человека. Вакцинировано 238 631 человек.

- Получить бесплатную вакцинацию против гриппа можно во всех лечебных учреждениях округа. Иммунизация против гриппа позволяет существенно снизить риск осложнений и тяжелого течения гриппа и внебольничных пневмоний, а также препятствует распространению гриппа среди близких и коллег, - отмечают санитарные врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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