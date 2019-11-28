2019-11-28T11:14:11+03:00
Общество

Кофе или лекарства: в Салехарде решают, что продавать в теплых остановках

Арендаторы будут обязаны следить за сохранностью помещения
Анна Полякова
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Кофе или лекарства: в Салехарде решают, что продавать в теплых остановках Фото: Администрация СалехардаКофе или лекарства: в Салехарде решают, что продавать в теплых остановках Фото: Администрация Салехарда
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Власти Салехарде предложили горожанам самим выбрать, что разместить павильонах теплых остановок. Опрос проводится на официальной страничке администрации ямальской столицы в социальной сети «В Контакте».

Салехардцы считают, что актуально было бы видеть на остановках аптечный пункт, медиарекламу, точку реализации проездных и возможность оплаты ЕРИЦ и Салехардэнерго. Среди предложенных вариантов также - интерактивные точки госуслуг, записи в поликлиники или книгообменник. Однако чаще всего горожане выбирают вариант «чай и кофе».

- Дирекция единого заказчика приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе на аренду помещений внутри теплых остановок, - сообщили в мэрии.

Конкурс на аренду помещений в новых остановочных комплексах уже начался. Арендаторы будут обязаны следить за сохранностью помещения, чистить снег, убирать мусор и платить арендную плату в городской бюджет.

Начальная стоимость лота, согласно информации, размещенной на госзакупках - 21163 рублей (ежемесячная аренда).

Напомним, теплые остановки заработали в Салехарде 2 ноября. Комплексы отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Оснащены обзорным окном, лавочками, конвекторами, светильниками, уличными камерами видеонаблюдения, а также информационным табло с передачей данных о фактическом движении транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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