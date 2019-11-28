2019-11-28T10:57:31+03:00
Общество

На Ямале выбрали победителей конкурса «Здоровое блюдо»

Не прошли конкурсный отбор рецепты с колбасой, консервами, майонезом, маргарином
Анна Полякова
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На Ямале выбрали победителей конкурса «Здоровое блюдо» Фото: yanao.ruНа Ямале выбрали победителей конкурса «Здоровое блюдо» Фото: yanao.ru
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На Ямале завершился окружной конкурс «Здоровое блюдо», объявленный в соцсетях региональным центром медицинской профилактики. Северяне поддержали идею представить свой взгляд на здоровое питание. В результате своими творческими идеями поделились 56 человек. Самыми активными оказались жители Лабытнанги, которые представили на суд жюри более 30 рецептов.

Конкурс проводился по пяти номинациям: завтрак, десерт/напиток, горячее блюдо, закуска, ужин. По условиям участник должен был приготовить блюдо, описать пошаговый рецепт, указать калорийность.

- Главная задача конкурса – показать ямальцам, что полезные блюда тоже могут быть вкусными, доступными по цене и лёгкими в исполнении, – рассказал главный врач центра Сергей Токарев.

Он отметил, что при оценке обращалось основное внимание на соответствие принципам здорового питания, поэтому многие блюда не вошли в число победителей

Не прошли конкурсный отбор рецепты с колбасой, консервами, майонезом, маргарином. Члены жюри также отклоняли рецепты жаренных блюд.

- Продукты нужно тушить, варить или запекать, а при жарке происходит реакция гликирования. Конечные продукты этой реакции очень опасны: с ними связано развитие ожирения, сахарного диабета и других заболеваний, – объясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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