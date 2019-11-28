На Ямале выбрали победителей конкурса «Здоровое блюдо»
На Ямале завершился окружной конкурс «Здоровое блюдо», объявленный в соцсетях региональным центром медицинской профилактики. Северяне поддержали идею представить свой взгляд на здоровое питание. В результате своими творческими идеями поделились 56 человек. Самыми активными оказались жители Лабытнанги, которые представили на суд жюри более 30 рецептов.
Конкурс проводился по пяти номинациям: завтрак, десерт/напиток, горячее блюдо, закуска, ужин. По условиям участник должен был приготовить блюдо, описать пошаговый рецепт, указать калорийность.
- Главная задача конкурса – показать ямальцам, что полезные блюда тоже могут быть вкусными, доступными по цене и лёгкими в исполнении, – рассказал главный врач центра Сергей Токарев.
Он отметил, что при оценке обращалось основное внимание на соответствие принципам здорового питания, поэтому многие блюда не вошли в число победителей
Не прошли конкурсный отбор рецепты с колбасой, консервами, майонезом, маргарином. Члены жюри также отклоняли рецепты жаренных блюд.
- Продукты нужно тушить, варить или запекать, а при жарке происходит реакция гликирования. Конечные продукты этой реакции очень опасны: с ними связано развитие ожирения, сахарного диабета и других заболеваний, – объясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU