Глава ЯНАО принимает вопросы от ямальцев для прямого эфира

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-28T10:42:25+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 декабря ответит на вопросы жителей округа в прямом эфире. В адрес главы региона уже пришло порядка 700 сообщений и вопросов. В основном обращаются к губернатору пользователи соцсети (около 560 вопросов), остальные обрабатывают в колл-центре окружной телерадиокомпании.

Особую активность проявляют жители Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма. В топ тем, которые волнуют северян вошли: переселение из аварийного жилфонда, земельные участки для многодетных семей, авиасообщение. Много вопросов касаются строительства и здравоохранения.

Как отмечают в правительстве ЯНАО, во время прошедшей прямой линии Дмитрий Артюхов ответил на вопросы о судьбе обманутых дольщиков в Новом Уренгое, пообещав справедливое решение их проблемы.

В итоге все дольщики, пострадавшие при строительстве микрорайона Тундровый в Новом Уренгое восстановлены в правах, люди получили жилье. Те граждане, чьи квартиры оказались больше по площади, чем купленные, получили возможность рассрочки платежа по дополнительным квадратным метрам на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU