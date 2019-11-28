2019-11-28T09:46:22+03:00
Общество

Десять ямальских проектов могут попасть в реестр лучших практик благоустройства

Итоги конкурса будут известны летом 2020 года
Анна Полякова
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Муниципалитеты Ямала претендуют на место в реестре лучших проектов благоустройства Фото: yanao.ruМуниципалитеты Ямала претендуют на место в реестре лучших проектов благоустройства Фото: yanao.ru
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Восемь муниципалитетов Ямала будут участвовать в конкурсе на право фигурировать в федеральном реестре 10 лучших реализованных проектов по благоустройству.

Решение о направлении заявок в Минстрой России было принято на заседании Межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в ЯНАО. Основная цель реестра – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства, поэтому заявки проходят строгую экспертизу.

Включить в федеральный реестр лучших практик предлагается такие проекты, как пешеходная зона по ул. Ленина в Салехарде, плоскостной поющий фонтан в Лабытнанги, зона отдыха в микрорайоне Юбилейный Нового Уренгоя. Итоги конкурса будут известны летом 2020 года, сообщает правительство ЯНАО.

Напомним, по результатам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в федеральный реестр были включены пять ямальских проектов. Всего во всероссийский реестр вошли 165 проектов из 112 городов страны.

В 2019 году благоустроено 98 общественных и 396 дворовых территорий. В 148 дворах проведен ремонт проездов. Из окружного бюджета на благоустройство ямальских городов и посёлков выделено субсидий на сумму более 2,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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