2019-11-28T09:30:24+03:00
Общество

Салехардские коммунальщики обнародовали сроки проведения всех работ

Для ответа на звонок должно хватить не более 5 минут
Анна Полякова
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Салехардские коммунальщики обнародовали сроки проведения всех работСалехардские коммунальщики обнародовали сроки проведения всех работФото: Ольга Крыльцова
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Департамент городского хозяйства рассказал о регламенте работы управляющих компаний. Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Александр Моисеенко, в правилах работы аварийно-диспетчерских служб УК и ТСЖ для каждого действия отведены определенные временные рамки.

Например, для ответа на звонок должно хватить не более 5 минут. На пропущенный звонок необходимо перезванивать в течение 10 минут, либо предусмотреть возможность оставить голосовое или электронное сообщение.

Голосовые и электронные обращение коммунальщики должны рассматривать в течение 10 минут после поступления. Любой заявке должен быть присвоен регистрационный номер.

При необходимости попасть в помещение многоквартирного дома аварийно-диспетчерская служба предупреждает об этом, сообщает дату и время и ФИО сотрудника, который будет отрабатывать заявку.

Сроки устранения аварийных ситуаций тоже имеют свои ограничения. Локализация аварий на внутридомовых системах водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должна быть проведена в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Время устранения аварии - 3 дня.

А вот засоры внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропровода должны ликвидироваться всего за 2 часа.

В случае отсутствия реакции управляющих организаций необходимо обращаться в Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО, сообщает администрация ямальской столицы..

ИСТОЧНИК KP.RU

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