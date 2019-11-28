Салехардские коммунальщики обнародовали сроки проведения всех работ
Департамент городского хозяйства рассказал о регламенте работы управляющих компаний. Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Александр Моисеенко, в правилах работы аварийно-диспетчерских служб УК и ТСЖ для каждого действия отведены определенные временные рамки.
Например, для ответа на звонок должно хватить не более 5 минут. На пропущенный звонок необходимо перезванивать в течение 10 минут, либо предусмотреть возможность оставить голосовое или электронное сообщение.
Голосовые и электронные обращение коммунальщики должны рассматривать в течение 10 минут после поступления. Любой заявке должен быть присвоен регистрационный номер.
При необходимости попасть в помещение многоквартирного дома аварийно-диспетчерская служба предупреждает об этом, сообщает дату и время и ФИО сотрудника, который будет отрабатывать заявку.
Сроки устранения аварийных ситуаций тоже имеют свои ограничения. Локализация аварий на внутридомовых системах водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения должна быть проведена в течение 30 минут с момента регистрации заявки. Время устранения аварии - 3 дня.
А вот засоры внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропровода должны ликвидироваться всего за 2 часа.
В случае отсутствия реакции управляющих организаций необходимо обращаться в Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО, сообщает администрация ямальской столицы..
ИСТОЧНИК KP.RU