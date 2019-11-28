СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-28T09:15:28+03:00

В Ноябрьске водителей предупредили об ухудшении дорожных условий Фото: pixabay.com

В городе ждут порывистый ветер и метель

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Госавтоинспекция Ноябрьска предупреждает местных жителей о предстоящем ухудшении дорожных условий. Ситуация на городских трассах 28 ноября может осложниться в связи с изменением погоды - сильным, порывистым ветром, метелью.

Во избежание ДТП сотрудники полиции рекомендуют всем участникам дорожного движения быть крайне осторожными и предусмотрительными, проявлять внимательность и строго соблюдать безопасный скоростной режим.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств.

В непредвиденных ситуациях участникам дорожного движения необходимо звонить по телефону дежурной части ОМВД России по г. Ноябрьску: 02 или 318-010.

ИСТОЧНИК KP.RU