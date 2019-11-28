СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-28T09:01:29+03:00

На главной ледовой переправе Ямала готовят к открытию третью полосу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» идут работы по подготовке третьей полосы. Движение автотранспорта по двум уже разрешено. Вторую полосу открыли накануне. Повышение тоннажа на ледовой переправе будет происходить в зависимости от погодных условий. Увеличение толщины льда напрямую влияет на грузоподъёмность ледовой переправы.

- Минимальная толщина льда по итогам замеров составляет 45 см, что позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 5 тонн и гусеничному транспорту массой до 10 тонн, – пояснил заместитель директора «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Денис Конев.

По госконтракту дата открытия зимников Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Надым-Салехард не ранее 20 декабря.

- Если будут морозы – дороги откроются еще до праздников, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Справка: Получить оперативную информацию о работе переправы «Салехард – Лабытнанги» можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU