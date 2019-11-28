В Надымском районе разрешили выходить на лед

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-28T08:48:34+03:00

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В Надымском районе отменён запрет выхода людей на ледовую поверхность водных объектов. Особый режим снят с 27 ноября. Однако еще три дня, до 30 ноября, продолжает действовать запрет выезда на лед вездеходной техники и автомобильной техники вне специально оборудованных переправ.

В настоящее время толщина льда на большинстве водоёмов является безопасной для выхода людей, но создаёт угрозу жизни и здоровью при выезде на ледовую поверхность вездеходной техники (снегоходы, снегоболотоходы и подобная техника), автомобильной техники.

Предупреждая возможные трагедии, управление по делам ГО и ЧС Администрации Надымского района напоминает, что безопасная толщина льда для проезда техники составляет не менее 30 см. Нарушителей будут наказывать рублем. Штраф может достигать двадцати тысяч рублей.

Напомним, в период осеннего ледостава, с 25 октября 2019 года был установлен запрет выхода людей и (или) выезда самоходных транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU