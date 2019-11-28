2019-11-28T08:48:34+03:00
Общество

В Надымском районе разрешили выходить на лед

Нарушителей будут наказывать рублем
Анна Полякова
Поделиться:
В Надымском районе разрешили выходить на лед Фото: nadymregion.ruВ Надымском районе разрешили выходить на лед Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

В Надымском районе отменён запрет выхода людей на ледовую поверхность водных объектов. Особый режим снят с 27 ноября. Однако еще три дня, до 30 ноября, продолжает действовать запрет выезда на лед вездеходной техники и автомобильной техники вне специально оборудованных переправ.

В настоящее время толщина льда на большинстве водоёмов является безопасной для выхода людей, но создаёт угрозу жизни и здоровью при выезде на ледовую поверхность вездеходной техники (снегоходы, снегоболотоходы и подобная техника), автомобильной техники.

Предупреждая возможные трагедии, управление по делам ГО и ЧС Администрации Надымского района напоминает, что безопасная толщина льда для проезда техники составляет не менее 30 см. Нарушителей будут наказывать рублем. Штраф может достигать двадцати тысяч рублей.

Напомним, в период осеннего ледостава, с 25 октября 2019 года был установлен запрет выхода людей и (или) выезда самоходных транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Салехардские коммунальщики обнародовали сроки проведения всех работ
В Ноябрьске водителей предупредили об ухудшении дорожных условий
На главной ледовой переправе Ямала готовят к открытию третью полосу
Глава Ямала встретился с самой именитой шахматисткой региона
Писательницы Ямала стали финалистами литературного конкурса «Голос Севера»
Погода на Ямале 28 ноября: ожидается потепление с усилением ветра
Пуровчанина, пытавшегося уничтожить полицейские протоколы, лишили свободы
Панно в сквере воинской славы в Надыме пополнят фотографиями героев
Новоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане
«Теплый день»: ямальцы вновь смогут исполнить мечты земляков
Надымчанин пожалел «маму» мошенника и лишился денег
В городском парке Ноябрьска для опасного аттракциона нашли временное решение
На Ямале ждут метель и гололед
На переправе через Обь открывают вторую полосу
Новоуренгоец отдал мошеннику полмиллиона рублей