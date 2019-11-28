2019-11-28T07:55:41+03:00
Общество

Глава Ямала встретился с самой именитой шахматисткой региона

В начале декабря Горячкина выступит на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Монако
Анна Полякова
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Глава Ямала встретился с самой именитой шахматисткой региона Фото: yanao.ruГлава Ямала встретился с самой именитой шахматисткой региона Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с самой именитой шахматисткой региона Александрой Горячкиной. На встрече говорили о развитии шахматного спорта в регионе. Ямальская спортсменка рассказала о своих достижениях и ближайших соревнованиях. В этом году она уже трижды занимала первые ступеньки пьедестала – в личном зачёте или командном составе. В начале декабря Горячкина выступит на этапе женского Гран-при ФИДЕ в Монако.

Самый главный матч Александры Горячкиной состоится в начале 2020 года. Она поборется за звание чемпионки мира с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Шахматный турнир начнется 4 января в Шанхае и продолжится во Владивостоке.

Этим летом ямальская спортсменка досрочно выиграла турнир претенденток, проходивший в Казани, обеспечив себе место в битве за мировую шахматную корону.

- Сборы и турниры друг за другом по всему миру, идет активная подготовка к матчу за звание чемпионки. Очень тяжело вырваться домой в Салехард, – сказала шахматистка.

Как отметил старший тренер сборной округа Александр Потапов, сейчас шахматы на Ямале находятся на пике развития. На сегодняшний день этим видом спорта занимается 3500 человек.

Губернатор поблагодарил спортсменку и тренеров за высокие достижения и пожелал дальнейших успехов, а также заверил, что будет способствовать и дальнейшему продвижению шахмат на Ямале – это касается и оснащения школ и новых помещений для занятий. Например, до конца года в Лабытнанги откроется спорткомплекс, где обязательно будут шахматные секции, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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