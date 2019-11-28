Писательницы Ямала стали финалистами литературного конкурса «Голос Севера»
Две работы ямальских авторов вошли в шорт-лист финалистов литературного конкурса «Голос Севера». Произведения Маргариты Пяк из Красноселькупского района (рассказ «Фуфайка») и Эльвиры Серасховой из Шурышкарского района (рассказ на хантыйском языке «У апса юш хуват» (По дороге жизни) участвовали в номинации «Проза на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
Всего же финалистами стали девять писателей. Торжественная церемония награждения прошла в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина Санкт-Петербурга в рамках II Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В Конкурсе принимали участие 49 авторов из 22 регионов России. Конкурсные работы были представлены в номинациях «Проза» и «Поэзия», сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU