2019-11-28T06:21:58+03:00
Общество

Писательницы Ямала стали финалистами литературного конкурса «Голос Севера»

Рассказы были созданы на языках коренных северян
Анна Полякова
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Представители Ямала стали финалистами литературного конкурса «Голос Севера» Фото: yanao.ruПредставители Ямала стали финалистами литературного конкурса «Голос Севера» Фото: yanao.ru
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Две работы ямальских авторов вошли в шорт-лист финалистов литературного конкурса «Голос Севера». Произведения Маргариты Пяк из Красноселькупского района (рассказ «Фуфайка») и Эльвиры Серасховой из Шурышкарского района (рассказ на хантыйском языке «У апса юш хуват» (По дороге жизни) участвовали в номинации «Проза на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Всего же финалистами стали девять писателей. Торжественная церемония награждения прошла в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина Санкт-Петербурга в рамках II Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В Конкурсе принимали участие 49 авторов из 22 регионов России. Конкурсные работы были представлены в номинациях «Проза» и «Поэзия», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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