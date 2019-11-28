СЕГОДНЯ 05:44 2019-11-28T05:44:03+03:00

Погода на Ямале 28 ноября: ожидается потепление с усилением ветра Фото: dgzp.yanao.ru

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В четверг, 28 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 4 градуса, однако к вечеру уже похолодает до -15. Днем – малооблачно, во второй половине дня – пасмурно, пойдет снег. Ветер северо-восточный 10 м/с.

В Ноябрьске -6 градусов, пасмурно. Почти весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Новом Уренгое -7 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Надыме -5 градусов, пасмурно, снег. Западный ветер 6 м/с.

В Губкинском -6 градусов, пасмурно. Снег будет идти весь день. Ветер юго-западный 12 м/с, к вечеру его порывы будут достигать 20 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Муравленко -7 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер западный 12 м/с.

В Лабытнанги -4 градуса, пасмурно, снег. Северный ветер 7 м/с с порывами до 17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU