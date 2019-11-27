Пуровчанина, пытавшийся уничтожить полицейские протоколы, лишили свободы

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-27T16:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Пурпе Пуровского района признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. В сентябре 2019 года наряд ППС во время ночного патрулирования задержали нетрезвого мужчину за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Его доставили в отделение полиции.

В комнате для выяснения обстоятельств факта задержания мужчина пытался уничтожить документы, оформляемые в отношении него. Затем схватил полицейского за китель, пнул его и попытался повалить его на пол. Агрессора пришлось утихомирить с поомщью баллончика со слезоточивым газом и наручников.

Уголовное дело расследовалось по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В ноябре 2019 года суд признал ранее не судимого 39-летнего мужчину виновным и назначил 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с взысканием компенсации за моральный вред в размере 30 тысяч рублей в пользу сотрудника полиции, сообщает УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU