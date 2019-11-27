2019-11-27T15:51:22+03:00
Общество

Панно в сквере воинской славы в Надыме пополнят фотографиями героев

Памятный знак обновляют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Анна Полякова
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Сквер воинской славы в Надыме преображается Фото: nadymregion.ruСквер воинской славы в Надыме преображается Фото: nadymregion.ru
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В Надыме к 75-летию победы в Великой Отечественной войне благоустроят Сквер воинской славы, расположенный возле часовни Александра Невского. Ранее здесь уже были установлены памятные знаки морских пехотинцев и воздушно-десантных войск, пограничный столб, а также образец военной техники – танк Т-72.

В прошлом году в сквере торжественно открыли уникальное гранитное панно, на котором размещены фотографии родственников надымчан, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Однако сбор портретов еще продолжается. К юбилею Победы здесь появится еще 2 новые плитки, которые завершат композицию центральной части панно.

- Мы планируем добавить еще 84 фотографии на стену, чтобы ко Дню Победы их было 1008. Дополнительно заказали плитки с фамилиями и именами всех, чьи фотографии уже размещены на мемориале, - рассказал исполнительный директор благотворительного фонда «Преображение», координатор партийного проекта «Историческая память» Геннадий Радиола.

Из портретов и биографических данных героев войны также будет создан памятный альбом, который будет храниться в часовне Александра Невского.

Тем временем в сквере ведется активная работа по благоустройству. До конца года будет облагорожена входная группа, появятся новые памятные знаки. Охранять объект помогут системы видеонаблюдения, которые также будут установлены в ближайшее время. Весной в сквере высадят деревья, установят скамейки. Каждый житель города сможет прийти сюда, чтобы почтить память родственника и просто отдохнуть, провести время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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