Новоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-27T15:30:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое 21-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело после случившегося 24 ноября в бане.

По данным следствия, в тот вечер трое приятелей отдыхали в парилке, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент между двумя из них возник конфликт. Один схватил лежавший в предбаннике топор и стал наносить им другому удары по голове и туловище. Избежать трагедии удалось только благодаря вмешательству третьего приятеля. Он остановил разъяренного друга. Потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

21-летнего мужчину задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU