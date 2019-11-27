Новоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане
В Новом Уренгое 21-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело после случившегося 24 ноября в бане.
По данным следствия, в тот вечер трое приятелей отдыхали в парилке, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент между двумя из них возник конфликт. Один схватил лежавший в предбаннике топор и стал наносить им другому удары по голове и туловище. Избежать трагедии удалось только благодаря вмешательству третьего приятеля. Он остановил разъяренного друга. Потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.
21-летнего мужчину задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU