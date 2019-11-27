2019-11-27T15:30:09+03:00
Происшествия

Новоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане

21-летнего мужчину задержали и заключили под стражу
Анна Полякова
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Новоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане Фото: pixabay.comНовоуренгоец пытался зарубить приятеля в бане Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое 21-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело после случившегося 24 ноября в бане.

По данным следствия, в тот вечер трое приятелей отдыхали в парилке, употребляя спиртные напитки. В какой-то момент между двумя из них возник конфликт. Один схватил лежавший в предбаннике топор и стал наносить им другому удары по голове и туловище. Избежать трагедии удалось только благодаря вмешательству третьего приятеля. Он остановил разъяренного друга. Потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

21-летнего мужчину задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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