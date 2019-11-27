2019-11-27T15:17:04+03:00
Общество

«Теплый день»: ямальцы вновь смогут исполнить мечты земляков

Добрыми волшебниками за пять лет стали более 6500 северян
Анна Полякова
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«Теплый день»: ямальцы вновь смогут исполнить мечты земляков Фото: tasu.ru«Теплый день»: ямальцы вновь смогут исполнить мечты земляков Фото: tasu.ru
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На Ямале стартовала ежегодная благотворительная акция «Теплый день». Добрыми волшебниками за пять лет стали более 6500 ямальцев. Акция проводится по инициативе Молодёжного правительства Ямала с 2014 год.

Подарки получат дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды, многодетные и опекунские семьи, а также одинокие пожилые люди, находящиеся в стационарных социальных учреждениях округа.

В акции участвуют и тазовчане. В прошлом году жители района исполнили желания 22 юных жителей района. В этот раз организаторы уже начали загрузку пожеланий на сайт www.тёплыйдень.рф.

30 ноября на территории Тазовского района пройдут мастер-классы к Международному Дню инвалидов, где дети напишут письмо Деду Морозу и расскажут ему о своих самых сокровенных желаниях на Новый год. Осуществить их сможет каждый, присоединившись к акции. Для этого необходимо зайти на сайт тёплыйдень.рф, пройти по вкладке «муниципалитет/учреждение», выбрать вкладку «Тазовский район» и благополучателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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