Надымчанин пожалел «маму» мошенника и лишился денег

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-27T14:41:16+03:00

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Мошенник давил на жалось, пока не выманил у жертвы круглую сумму денег. В надымскую полицию обратился 25-летний горожанин, который рассказал, как «поделился» сбережениями с аферистом.

На известном сайте объявлений в сети Интернет он нашел заманчивое предложение о продаже подержанной автомашины. По телефону надымчанин связался с продавцом, который предложил внести предоплату в размере 5 тысяч рублей, что покупатель и сделал.

Спустя некоторое время лжепродавец перезвонил ямальцу и сообщил, что очень нуждается в деньгах на операцию его матери, и попросил перевести 55 тысяч рублей. Продавец заверил, что сумма будет учтена при покупке автомобиля. Не сомневаясь в правильности своих действий, мужчина перевел деньги на указанные злоумышленником реквизиты.

Когда владелец автомобиля сообщил потерпевшему о необходимости внести еще 100 тысяч рублей за покупку автомобиля, мужчина отказался от сделки и потребовал вернуть 60 тысяч. Пообещав перевести деньги в полном объеме, неизвестный прервал звонок, а после и вовсе перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU