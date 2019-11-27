2019-11-27T14:16:47+03:00
Общество

В городском парке Ноябрьска для опасного аттракциона нашли временное решение

Подрядчик пообещал внести коррективы в проект и переделать конструкцию
Анна Полякова
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В городском парке Ноябрьска для опасного аттракциона нашли временное решение Фото: Администрация НоябрьскаВ городском парке Ноябрьска для опасного аттракциона нашли временное решение Фото: Администрация Ноябрьска
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Кататься на аттракционах в городском парке Ноябрьска стало удобно и безопасно. Как сообщили в администрации города, в муниципалитет поступили жалобы дискомфорт при спуске с горки в городском парке. Ситуацию взял на контроль заместитель главы администрации Ноябрьска Юрий Петров.

- Пока для этого аттракциона нашли временное решение, которое позволило сделать катание безопасным, - сообщил он. - В дальнейшем подрядчик, по заданию администрации, внесет коррективы в проект и переделает конструкцию. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, в этом году на территории парка закончен второй этап реконструкции. Весь проект рассчитан на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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