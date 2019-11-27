На Ямале ждут метель и гололед

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-27T13:59:23+03:00

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На Ямале прогнозируют ухудшение погоды 28 ноября. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в четверг ожидается усиление ветра юго-западного направления, с переходом на северо-западный. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Днем - переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью: -9…-14 °С, температура днем: -6…-11 °С.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей проявить осторожность в этот неблагоприятный период. На улице при сильных порывах ветра остерегаться слабоукреплённых и ветхих конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU