На переправе через Обь открывают вторую полосу
На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги 27 ноября во второй половине дня откроют вторую полосу для транспорта. Движение будет доступно для машин массой до 5 тонн.
Напомним, накануне комиссия осуществляла приемку ледовой дороги. Специалисты осуществляли контрольные замеры толщины льда.
Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, пока все зимние автодороги кроме ледовой переправы Салехард-Лабытнанги закрыты. Проезд по таким зимникам крайне небезопасен.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО установил контрольно–пропускные пункты на всех зимних автодорогах регионального значения: Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Коротчаево – Красноселькуп и Надым-Салехард. Организовано круглосуточное дежурство.
Оперативную информацию о состоянии автозимников можно получить по телефону оперативного дежурного в Салехарде: 8 (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU