2019-11-27T13:38:03+03:00
Происшествия

Новоуренгоец отдал мошеннику полмиллиона рублей

Северянин рассчитывал выгодно сдать квартиру в аренду
Анна Полякова
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Житель Нового Уренгоя потеряла крупную сумму денег, поверив в добропорядочность «квартиросъемщика». Как выяснилось, мужчина разместил на сайте объявление об аренде. Ему позвонил неизвестный, который под предлогом перевода денег в качестве платы за временное жилье попросил хозяина подойти к банкомату и совершить ряд операций. Под диктовку мошенника новоуренгоец перевел ему 531 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Полиция не рекомендует совершать каких-либо действий с банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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