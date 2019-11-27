Новоуренгоец отдал мошеннику полмиллиона рублей
Житель Нового Уренгоя потеряла крупную сумму денег, поверив в добропорядочность «квартиросъемщика». Как выяснилось, мужчина разместил на сайте объявление об аренде. Ему позвонил неизвестный, который под предлогом перевода денег в качестве платы за временное жилье попросил хозяина подойти к банкомату и совершить ряд операций. Под диктовку мошенника новоуренгоец перевел ему 531 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сообщает УМВД России по ЯНАО.
Полиция не рекомендует совершать каких-либо действий с банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU