2019-11-27T13:21:54+03:00
Общество

На Ямале 12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан

Примут всех, кто заранее записался на встречу
Анна Полякова
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На Ямале 12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан Фото: yanao.ruНа Ямале 12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан Фото: yanao.ru
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На Ямале 12 декабря будет проводиться общероссийский день приёма граждан. Он проходит с 2013 года ежегодно в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, приём проводится с 12:00 до 20:00 по местному времени в порядке живой очереди. Важно не забыть при обращении документ, удостоверяющий личность (паспорта).

Личный приём проведут уполномоченные лица правительства округа. Воспользоваться возможностью личного обращения можно в доступных режимах связи (аудио- и видео-). Предварительная запись заявителей на личный приём будет вестись с 5 декабря.

После проведения общероссийского дня приёма уполномоченные предоставят дополнительное время для тех, кто не успел задать вопрос, но записывался на прием. О времени, дате и месте проведения приёма в доступном режиме связи ямальцы будут проинформированы в течение трёх рабочих дней после общероссийского дня приёма граждан.

Информация об адресах проведения приёма заявителей другими органами власти и органами местного самоуправления размещается на их официальных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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