2019-11-27T12:33:57+03:00
Общество

На Ямале разработают план для борьбы с контрафактом

Участники обсудили механизм импортозамещения ПО
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале разработают план для борьбы с контрафактом Фото: yanao.ruНа Ямале разработают план для борьбы с контрафактом Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники обсудили механизм перехода на отечественное программное обеспечение и эффективность мер по пресечению оборота продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Как сообщает правительство ЯНАО, до конца 2019 года российское программное обеспечение пройдёт апробацию, далее начнется развитие новшества. Это делается для того, чтобы деятельность органов власти была защищена и не подвергалась рискам воздействия извне. Сроки перехода на новое ПО будут зависеть от результатов реализации пилотного проекта с учётом выявленных проблем.

В ходе заседания комиссии представители Управления Роспотребнадзора сообщили, что за 10 месяцев этого года ими проверено более 150 магазинов и около 50 образовательных учреждений. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 118 тысяч рублей. Санкционная продукция не выявлена.

Для повышения эффективности реализуемых мер на потребительском рынке региона заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов дал поручение заинтересованным органами власти разработать комплексный межведомственный план по борьбе с контрафактной и недоброкачественной продукцией на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В городском парке Ноябрьска для опасного аттракциона нашли временное решение
На Ямале ждут метель и гололед
На переправе через Обь открывают вторую полосу
Новоуренгоец отдал мошеннику полмиллиона рублей
На Ямале 12 декабря пройдёт общероссийский день приёма граждан
Странная вспышка в небе Ноябрьска стала поводом для шуток в соцсети
Таркосалинские «Акварели» завоевали Гран-при международного конкурса
На народные дружины Ямала в 2020 году потратят почти 2 миллиона рублей
Новоуренгойца оштрафовали на 15 тысяч рублей за мат в адрес полицейского
Пуровчанам, участвующим в жилищных программах, необходимо обновить документы
Уренгойцев с особенностями здоровья отправят в баню
Пассажир иномарки получил травмы при ДТП в Ноябрьске
Ямальский археолог рассказал о находках международному симпозиуму в Венгрии
Погода на Ямале 27 ноября: снегопады при юго-западном ветре
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
В двух микрорайонах Салехарда в 2020 году появятся дороги
На Ямале подводят итоги дорожной кампании-2019
В Лабытнанги открылся детско-юношеский клуб по лазертагу
Ноябряне поддержали запрет подкармливать голубей на улице
В Тарко-Сале ждет суда 20-летний мужчина, застреливший своих гостей
В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине