На Ямале разработают план для борьбы с контрафактом

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-27T12:33:57+03:00

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На Ямале в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Участники обсудили механизм перехода на отечественное программное обеспечение и эффективность мер по пресечению оборота продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Как сообщает правительство ЯНАО, до конца 2019 года российское программное обеспечение пройдёт апробацию, далее начнется развитие новшества. Это делается для того, чтобы деятельность органов власти была защищена и не подвергалась рискам воздействия извне. Сроки перехода на новое ПО будут зависеть от результатов реализации пилотного проекта с учётом выявленных проблем.

В ходе заседания комиссии представители Управления Роспотребнадзора сообщили, что за 10 месяцев этого года ими проверено более 150 магазинов и около 50 образовательных учреждений. Возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 118 тысяч рублей. Санкционная продукция не выявлена.

Для повышения эффективности реализуемых мер на потребительском рынке региона заместитель губернатора Ямала Аркадий Бессонов дал поручение заинтересованным органами власти разработать комплексный межведомственный план по борьбе с контрафактной и недоброкачественной продукцией на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU