Странная вспышка в небе Ноябрьска стала поводом для шуток в соцсети

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-27T11:06:17+03:00

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Яркая вспышка света в небе над Ноябрьском стала темой для обсуждений в городском паблике соцсети. Видео было опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» «ВКонтакте» поздно вечером 26 ноября. Автор ролика утверждает, что запись сделана по дороге на дальнее СМП.

Удивительное зрелище некоторые приняли за НЛО, горожане поддержали юмористов, пополнив список комментариев своими версиями случившегося: «Это Антон устанавливал новые розетки в гараже», «фиксики в микроволновку полезли», «блик от встречки с ксеноном», «терминатор из будущего телепортнулся», «сварщик там работает». Большинство ноябрян считают, что таинственное яркое свечение возникло из-за короткого замыкания. За несколько часов пост набрал 11 тысяч просмотров и более 60 вариантами причины непонятного явления.

«Насколько знаю, работники РЖД какие-то работы проводили с электричеством. Совпадение или это что-то другое. Дома в этот момент моргнул свет. А в саду компьютеры выбило. А перед вспышкой слышен был хлопок», - высказала более реальное предположение Ирина Е.

Между тем в управлении по делам ГО и ЧС и ЕДДС администрации города отметили, что обращений по поводу ЧП или аварий не поступало. Кроме того, в мэрии не рискнули утверждать, что снятая на видео местность – действительно пригород Ноябрьска.

Вспышку в небе над Ноябрьском горожане приняли за НЛО.

ИСТОЧНИК KP.RU