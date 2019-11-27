2019-11-27T11:06:17+03:00
Общество

Странная вспышка в небе Ноябрьска стала поводом для шуток в соцсети

Горожане гадают: НЛО, фиксики или короткое замыкание? [ВИДЕО]
Анна Полякова
Поделиться:
Странная вспышка в небе Ноябрьска стала поводом для шуток в соцсети Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.comСтранная вспышка в небе Ноябрьска стала поводом для шуток в соцсети Фото: скрин видео группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com
Изменить размер текста:

Яркая вспышка света в небе над Ноябрьском стала темой для обсуждений в городском паблике соцсети. Видео было опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» «ВКонтакте» поздно вечером 26 ноября. Автор ролика утверждает, что запись сделана по дороге на дальнее СМП.

Удивительное зрелище некоторые приняли за НЛО, горожане поддержали юмористов, пополнив список комментариев своими версиями случившегося: «Это Антон устанавливал новые розетки в гараже», «фиксики в микроволновку полезли», «блик от встречки с ксеноном», «терминатор из будущего телепортнулся», «сварщик там работает». Большинство ноябрян считают, что таинственное яркое свечение возникло из-за короткого замыкания. За несколько часов пост набрал 11 тысяч просмотров и более 60 вариантами причины непонятного явления.

«Насколько знаю, работники РЖД какие-то работы проводили с электричеством. Совпадение или это что-то другое. Дома в этот момент моргнул свет. А в саду компьютеры выбило. А перед вспышкой слышен был хлопок», - высказала более реальное предположение Ирина Е.

Между тем в управлении по делам ГО и ЧС и ЕДДС администрации города отметили, что обращений по поводу ЧП или аварий не поступало. Кроме того, в мэрии не рискнули утверждать, что снятая на видео местность – действительно пригород Ноябрьска.

Вспышку в небе над Ноябрьском горожане приняли за НЛО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Таркосалинские «Акварели» завоевали Гран-при международного конкурса
На народные дружины Ямала в 2020 году потратят почти 2 миллиона рублей
Новоуренгойца оштрафовали на 15 тысяч рублей за мат в адрес полицейского
Пуровчанам, участвующим в жилищных программах, необходимо обновить документы
Уренгойцев с особенностями здоровья отправят в баню
Пассажир иномарки получил травмы при ДТП в Ноябрьске
Ямальский археолог рассказал о находках международному симпозиуму в Венгрии
Погода на Ямале 27 ноября: снегопады при юго-западном ветре
В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса
В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий
В двух микрорайонах Салехарда в 2020 году появятся дороги
На Ямале подводят итоги дорожной кампании-2019
В Лабытнанги открылся детско-юношеский клуб по лазертагу
Ноябряне поддержали запрет подкармливать голубей на улице
В Тарко-Сале ждет суда 20-летний мужчина, застреливший своих гостей
В Салехарде выберут лучшую медицинскую сестру
На Ямале росгвардейцы задержали мужчину, устроившего поножовщину в магазине