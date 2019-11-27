2019-11-27T09:58:38+03:00
Общество

Таркосалинские «Акварели» завоевали Гран-при международного конкурса

В копилке 25-летнего ансамбля 15 таких наград
Анна Полякова
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Таркосалинские «Акварели» завоевали Гран-при международного конкурса Фото: puradm.ruТаркосалинские «Акварели» завоевали Гран-при международного конкурса Фото: puradm.ru
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Образцовый хореографический ансамбль «Акварели» из Тарко-Сале стал обладателем Гран-при международного творческого конкурса-фестиваля «Арт-Нова». Северяне выступили на сцене в Санкт-Петербурге. Коллектив завоевал главный приз в номинации «Эстрадный танец» в возрастной категории от 9 до 15 лет, а также три первых места в других номинациях.

Ансамбль существует при Доме культуры «Юбилейный» более 25 лет. Звание «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» был присвоен коллективу в 2009 году. В творческой копилке «Акварелей» – 15 Гран-при.

Коллектив - победитель конкурса на присуждение грантов самодеятельным творческим коллективам Ямала в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В «Акварелях» с удовольствием занимаются порядка 120 детей. Это уже второе поколение – дети выпускников хореографического коллектива, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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