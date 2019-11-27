СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-27T09:41:57+03:00

На народные дружины Ямала в 2020 году потратят почти 2 миллиона рублей Фото: yanao.ru

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Народным дружинам Ямала окажут поддержку. В 2020 в рамках реализации госпрограммы «Безопасный регион» окружной бюджет запланировал потратить 1,9 млн. рублей.

В течение года проведут два региональных конкурса «Лучшая дружина» и «Лучший народный дружинник». Отличившиеся формирования получат гранты на материально-техническое обеспечение.

Кроме того, средства пойдут на организацию образовательных программ для обучения граждан, привлекаемых к охране общественного порядка. В следующем году обучение пройдут дружинники двух муниципалитетов. В этом году 60 дружинников из Нового Уренгоя и Муравленко прошли курсы, где изучили основы законодательства, приемы самообороны и навыки оказания первой помощи.

В мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности принимают участие представители 34-х общественных формирований. В рейды совместно с сотрудниками полиции выходят 656 дружинников. С каждым годом их число растет.

С участием народных стражей порядка раскрыто 10 преступлений, выявлено более 3000 административных правонарушений. Уличная преступность снизилась. Для поддержки и популяризации деятельности ДНД в соцсетях запущен информационный проект «Дружинник 89», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU