2019-11-27T09:22:32+03:00
Происшествия

Новоуренгойца оштрафовали на 15 тысяч рублей за мат в адрес полицейского

Страж порядка был при исполнении
Алена Кульмухаметова
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Жителя Нового Уренгоя оштрафовали на 15 тысяч рублей за мат в адрес полицейского. Фото с сайта pixabay.comЖителя Нового Уренгоя оштрафовали на 15 тысяч рублей за мат в адрес полицейского. Фото с сайта pixabay.com
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Новоуренгоец оскорбил полицейского еще в летом 2019 года. Мужчина был пьян и не сдержался.

По информации УМВД ЯНАО, 28-летний горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в отделении полиции, оскорбил сотрудника полиции, выражался в его адрес нецензурной бранью, чем унизил его честь и достоинство как представителя власти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

В октябре 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании новоуренгойца виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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