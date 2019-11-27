Пуровчанам, участвующим в жилищных программах, необходимо обновить документы
Многодетные семьи, которые участвуют в программах по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья, не успевшие получить социальные выплаты в текущем году, должны обновить пакет документов. Срок сдачи - с 1 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года.
Как сообщили в департаменте строительства Пуровского района, при достижении совершеннолетия члена многодетной семьи ежегодное предоставление документов, подтверждающих его обучение по очной форме в образовательных организациях, является обязательным.
В случае, если у многодетной семьи за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, предоставляется соответствующая расписка.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться в администрации поселений по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU