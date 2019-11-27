2019-11-27T07:40:55+03:00
Общество

Уренгойцев с особенностями здоровья отправят в баню

Помещение переоборудовано для маломобильных людей
Алена Кульмухаметова
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Уренгойцев с особенностями здоровья отправят в баню. Фото с сайта администрации Пуровского районаУренгойцев с особенностями здоровья отправят в баню. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Уренгойский предприниматель Наталья Птах стала одним из победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2019 года».

По информации администрации Пуровского раойна, на окружной конкурс Наталья Птах представила проект по обустройству банно-оздоровительного комплекса для инвалидов, который она создала совместно с тренером-преподавателем КСК «Уренгоец» Татьяной Брагиной.

К реализации проекта предприниматель приступит в 2020-м году и, в первую очередь, обустроит в бане моечные залы, а также планирует переоборудовать вход в помещение и приобрести специализированные приспособления, душ и кресла.

Для людей с ограниченными возможностями - установим отдельные кабины, раздевалку, санузел, поручни, чтобы они могли полноценно пользоваться всеми услугами. Кроме того, планируем открыть соляную комнату для оздоровления всех желающих.

Напомним, банно-прачечный комбинат Наталья Птах взяла в аренду у администрации посёлка три года назад. За это время на собственные средства она выполнила капитальный ремонт в залах, парилках и практически во всех подсобных помещениях, установила новую котельную, полностью заменила систему отопления и пароотведения.

В настоящее время комплекс работает на полную мощность, открыты оздоровительные комнаты с инфракрасной сауной, солярием, фито-бочкой и кабинеты массажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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