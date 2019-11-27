СЕГОДНЯ 06:30 2019-11-27T06:30:36+03:00

Пассажир иномарки получил травмы при ДТП в Ноябрьске. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло накануне в Ноябрьске. Столкнулись две иномарки.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 26 ноября около шести часов вечера на улице Ленина в городе Ноябрьск водитель автомобиля Chevrolet не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Mazda».

Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

В результате ДТП, пассажир Mazda получила травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 4283 зарегистрированных ДТП, погибли 29 человек и 490 травмированы, в их числе 60 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU