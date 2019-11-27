2019-11-27T06:16:09+03:00
Наука

Ямальский археолог рассказал о находках международному симпозиуму в Венгрии

Древним северянам не хватало качественного сырья для орудий труда
Анна Полякова
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Ямальский археолог рассказал о находках международному симпозиуму в Венгрии Фото: Научный центр изучения Арктики, г. СалехардЯмальский археолог рассказал о находках международному симпозиуму в Венгрии Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард
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Ямальский ученый Даниил Тупахин рассказал о каменной индустрии севера Западной Сибири в эпоху энеолита коллегам в Будапеште. Младший научный сотрудник сектора археологии и истории центра изучения Арктики выступил с докладом на Международном симпозиуме, который прошел в Национальном музее Венгрии.

Встреча ученых была посвящена современным методикам, подходам и проблемам изучения каменных индустрий, вопросам применения смежных с археологией геологических дисциплин (минералогии, петрографии, геохимии).

Основу доклада ямальца составили результаты комплексного изучения памятника Горный Самотнёл-1 в Приуральском районе округа. Найденные на памятнике изделия имели универсальный характер и технологическую адаптивность.

Даниил Тупахин отметил, что для производства орудий труда древним населением использовались в основном сложные в обработке кварциты и сланцы. Лишь в небольшом количестве в материалах археологических памятников встречается более качественное сырье – кремень, который, по всей видимости, попадал сюда издалека.

Исследования показали, что дефицит качественного сырья заставлял древних жителей Горного Самотнёла использовать менее качественные, но более доступные для производства орудий материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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