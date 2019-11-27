СЕГОДНЯ 05:18 2019-11-27T05:18:36+03:00

Погода на Ямале 27 ноября: снегопады при юго-западном ветре Фото: Анна Полякова

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В среду, 27 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 9 градусов, пасмурно. Почти вес день будет идти снег с разной интенсивностью. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -11 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Новом Уренгое -9 градусов, пасмурно. Утром и вечером пройдет снег. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Надыме -11 градусов, пасмурно. Вечером пройдет кратковременный снег. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Губкинском -10 градусов, пасмурно. Снег будет идти весь день. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Тарко-Сале - 10 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Муравленко -10 градусов, пасмурно и так же снежно. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Лабытнанги -9 градусов, пасмурно, снег. Западный ветер 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU