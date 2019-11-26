2019-11-26T16:28:34+03:00
Спорт

В Мегионе завершили строительство долгожданного спорткомплекса

Совсем скоро жители города смогут заниматься там различными видами спорта
Лидия Шумкова
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Комплекс станет основной городской спортивной площадкой. Фото с сайта admhmao.ruКомплекс станет основной городской спортивной площадкой. Фото с сайта admhmao.ru
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Появление крупного спорткомплекса в Мегионе стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Новый двухэтажный объект будут использовать в качестве основной площадки по реализации мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организации оздоровительной работы, проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, межшкольных спартакиад, первенств и чемпионатов муниципального и регионального уровней. Иными словами, он станет основной городской спортивной площадкой.

На первом этаже здания располагается большой зал площадью более тысячи квадратных метров для развития игровых видов спорта - мини-футбола, баскетбола, волейбола. Здесь же устроены тренажерный зал и просторное помещение для единоборств. А на втором этаже находятся административные помещения, зал общефизической подготовки, где смогут заниматься гимнасты. Частью спорткомплекса также стали уличное футбольное поле, по периметру которого – беговые дорожки.

Как рассказали в правительстве Югры, все это полностью адаптировано для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в новый центр планируют переехать секции местной детско-юношеской школы «Вымпел», сейчас они – в старом здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

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