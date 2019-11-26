2019-11-26T16:19:30+03:00
Здоровье

В Югре ведут борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью новых технологий

Первые практические результаты получены в онкологическом центре Сургутской окружной клинической больницы
Лидия Шумкова
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Больница получила аппарат в рамках национального проекта «Здравоохранение». Фото с сайта dumahmao.ruБольница получила аппарат в рамках национального проекта «Здравоохранение». Фото с сайта dumahmao.ru
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В ноябре этого года Сургутская окружная клиническая больница получила новое оборудование для проведения онкохирургических операций. Этот усовершенствованный аппарат лазерной хирургии сменил старую установку, которая использовалась в медучреждении ранее. Больница получила его в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» и уже провела около тридцати хирургических вмешательств.

Как отметили в окружном департаменте здравоохранения, лазер позволяет проводить высокоточные вмешательства с минимальным воздействием на окружающие «здоровые» ткани больным с «труднодоступными» локализациями опухолей. В комплект входят насадки, с помощью которых онкологи могут выполнять самые сложные органосохраняющие операции даже в тех случаях, когда ранее применявшиеся обширные хирургические вмешательства могли быть проведены только с удалением пораженного органа.

По словам депутата думы Югры, главного врача Окружного кардиологического диспансера Ирины Урванцевой, которая провела в сургутской больнице контрольные мероприятия по выполнению ключевых показателей нацпроекта, оборудование установлено и используется в постоянном режиме для оказания помощи не только жителям Сургута, но и всего округа.

- Хирургический лазер помогает решать проблемы пациентов со злокачественными новообразованиями, особенно на ранних стадиях. Таким образом, реализация национального проекта «Здравоохранение» открывает новые возможности в лечении онкологических пациентов, позволяет оказывать ежедневную необходимую помощь людям, – прокомментировала Ирина Урванцева.

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