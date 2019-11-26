2019-11-26T16:03:16+03:00
Общество

В двух микрорайонах Салехарда в 2020 году появятся дороги

Ситуацию спасала «грунтовка»
Анна Полякова
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В двух микрорайонах Салехарда появятся дороги Фото: salekhard.orgВ двух микрорайонах Салехарда появятся дороги Фото: salekhard.org
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В двух микрорайонах Салехарда – Солнечном и Юбилейном – в 2020 году построят дорожную инфраструктуру, общей протяженностью почти три километра. Из них – 1 км 700 м – в Солнечном и километр – в Юбилейном.

Долгое время эти территории индивидуальной жилой застройки, расположенные на окраине города, развивались без благоустроенных дорог. Ситуацию спасала «грунтовка», но весной и осенью она доставляла массу неудобств жителям и в администрацию города поступали многочисленные заявки на обустройство в микрорайонах улично-дорожной сети. В этом году администрации города выделили денежные средства для проектирования улично-дорожной сети в этих микрорайонах.

«Сейчас мы выполняем проектно-изыскательские работы, планируем до конца года их завершить и приступить к экспертизе. С нового года мы начнем новый этап работ – проведем конкурс на определение подрядной организации, и в микрорайонах начнутся строительно-монтажные работы по созданию дорожной инфраструктуры», - отметил Сергей Егоров, начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда.

В рамках проекта в микрорайонах предусмотрено обустройство дорог в капитальном исполнении, тротуары, водоотводные лотки и освещение. В микрорайоне Юбилейный появятся 3 внутренние улицы и одна улица по контуру микрорайона – Объездная, которая позволит въезжать и выезжать из микрорайона с двух сторон. Аналогичная ситуация и с микрорайоном Солнечный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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