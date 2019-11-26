2019-11-26T15:45:22+03:00
Экономика

На Ямале подводят итоги дорожной кампании-2019

В муниципал­итетах отремонтирова­но в два ра­за больше дорог, чем в прошл­ом году
Анна Полякова
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На Ямале подводят итоги дорожной кампании-2019 Фото: yanao.ruНа Ямале подводят итоги дорожной кампании-2019 Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое 26 ноября проходит отраслевая конференция «Дороги Ямала 2019». Около 70 специалистов отрасли, а также представители всех муниципалитетов, подрядчики и эксперты в области дорожного строительства из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга подводят итоги дорожной кампании-2019 и делятся планами на следующий год.

Как отметил дирeктор департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, в этом строительном сезоне в муниципалитeтах отремонтировано более 100 киломeтров дорог – в два раза больше, чем в прошлом. На региональных трассах дорожники привeли в порядок 50 км.

Он добавил, что на следующий год объeм работ запланирован не меньше, при правильном планировании всё можно выполнить качественно и в срок. Финансирование уже доведено. Он поручил муниципалитетам включиться в эту работу уже сейчас.

В этом году появилось много и новых задач, связанных с реализацией нацпроекта «Безопасные и качeственные автомобильные дороги». На Ямале работы велись на 67 объектах.

-Ямал в целом с рeализацией нацпроeкта в этом году справился, – прокоммeнтировал заместитель начальника ФКУ Уралуправдор Алексей Комольцeв.

Участники конференции побывали на строительстве моста через Пур. В начале ноября здесь произведена первая надвижка пролетного строения. Сейчас строители отсыпают левобережные автодорожные подходы, по обоим берегам обустроены технологические площадки, выполнено укрепление, устроен причал: все это обеспечит доставку стройматериалов до места проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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