В Лабытнанги открылся детско-юношеский клуб по лазертагу
В Лабытнанги начал работу детско-юношеский клуб по лазертагу. Оборудование для игры нового поколения приобрели за счет бюджета.
Как рассказали в администрации города, идейный вдохновитель Фёдор Ковганко защитил проект инициативного бюджетирования. В результате он был поддержан за счет средств местного бюджета, а после и на окружном уровне.
- Активные игры всегда интересуют ребят самых разных возрастов, - отмечает Фёдор Ковганко.
По словам главы города Марины Тресковой, городу везёт на инициативных и неравнодушных людей.
- Спасибо за ребячий восторг, их сплоченный командный дух и радость побед, - сказала градоначальница.
В Лабытнанги игра по лазертагу объединила юнармейцев и школьников. Игра напоминает пейнтбол, но в отличие от него безопасна. Летом любители этой игры не раз собирались на открытых спортивных площадках и стадионах. В холодное время года комфортнее играть в помещении. Число тех, кому стала близка эта игра, значительно увеличилось, как и участников детско-юношеского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU