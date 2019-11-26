В Лабытнанги открылся детско-юношеский клуб по лазертагу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-26T15:27:49+03:00

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В Лабытнанги начал работу детско-юношеский клуб по лазертагу. Оборудование для игры нового поколения приобрели за счет бюджета.

Как рассказали в администрации города, идейный вдохновитель Фёдор Ковганко защитил проект инициативного бюджетирования. В результате он был поддержан за счет средств местного бюджета, а после и на окружном уровне.

- Активные игры всегда интересуют ребят самых разных возрастов, - отмечает Фёдор Ковганко.

По словам главы города Марины Тресковой, городу везёт на инициативных и неравнодушных людей.

- Спасибо за ребячий восторг, их сплоченный командный дух и радость побед, - сказала градоначальница.

В Лабытнанги игра по лазертагу объединила юнармейцев и школьников. Игра напоминает пейнтбол, но в отличие от него безопасна. Летом любители этой игры не раз собирались на открытых спортивных площадках и стадионах. В холодное время года комфортнее играть в помещении. Число тех, кому стала близка эта игра, значительно увеличилось, как и участников детско-юношеского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU